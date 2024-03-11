Писарев недоволен игрой некоторых российских игроков «Спартака»

Главный тренер второй команды «Краснодара» Николай Писарев заявил, что ему не нравится игра некоторых игроков «Спартака».

По словам Писарева, некоторые российские игроки «Спартака» начали деградировать из-за своей неудачной игры.

Напомним, «красно-белые» 10 марта в «Лужниках» потерпели поражение от «Факела», пропустив два безответных мяча.

- Меня волнует деградация российских футболистов в «Спартаке». Литвинов, Соболев, Пруцев и Игнатов там начинают немного деградировать, - приводит слова Писарева «Матч ТВ».

«Спартак» 14 марта в ответном четвертьфинальном матче Кубка России встретится с «Оренбургом». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по мск.

«Красно-белые» находятся на шестом место в турнирной таблице РПЛ, в их активе 31 балл. В следующем туре РПЛ московский клуб на своём поле примет «Урал». Матч пройдёт 31 марта, после паузы на матчи национальных сборных.