Гранат: «Спартак» должен забрать три очка в матче с «Факелом»

Бывший футболист московского «Спартака» Владимир Гранат поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» сыграют против воронежского «Факела».

Экс-игрок сборной России отметил, что подопечные Гильермо Абаскаля должны забрать три очка.

«Спартак» лучшая домашняя команда по результатам, если не учитывать «Зенит». На своем стадионе они всегда фавориты», - приводит слова Граната «Матч ТВ».

Напомним, что матч на стадионе «Лужники» пройдёт в воскресенье, 10 марта. Свисток о начале поединка прозвучит 19:00 по московскому времени.