Салихова назвала поражение «Краснодара» лучшим поздравлением с 8 марта

Зарема Салихова, спутница экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поражение «Краснодара» от «Ростова» в матче 20-го тура чемпионата России. Также девушка не забыла поиронизировать над московским клубом.

«В то время, когда «Спартак» забыл поздравить с 8 марта своих болельщиц, лучшее поздравление прилетело от «Краснодара», – приводит слова Салиховой издание Metaratings.ru.

Напомним, что в этой встрече дубль оформил Мохаммад Мохеби. У краснодарцев отличился Джон Кордоба.

После этой игры коллектив Валерия Карпина с 27 очками находится на девятой позиции турнирной таблицы РПЛ.

Что касается подопечных Владимира Илича, то они продолжают лидировать в первенстве страны, заработав 39 баллов.

