Известный агент из Дубая сообщил, когда Промес вернётся в Россию

Известный агент из Дубая (ОАЭ) Халид Садики рассказал, какое наказание ждёт форварда «Спартака» Квинси Промеса за ДТП.

«Знающие люди говорят, что Квинси Промесу завтра назначат срок в один месяц условно и большой штраф, а затем он может покинуть ОАЭ. Его удача в том, что авария не была серьёзной, он врезался в грузовой транспорт, никто не пострадал, хотя на дороге возникла опасная ситуация.

Если бы случилось что-то серьёзное, он точно сел бы в тюрьму, а здесь дело должно ограничиться штрафом. Также я слышал, что ОАЭ отказал Нидерландам в экстрадиции Промеса. Вероятнее всего, из-за того, что дело не закрыто окончательно», - приводит слова Садики сетевое издание «Евро-Футбол.Ру».

Ранее сообщалось, что «Спартак» наложит штраф на Промеса. Футболист был задержан при вылете из ОАЭ и не смог помочь команде в 19-м туре чемпионата России с «Зенитом» (0:0).