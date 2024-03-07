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Бояринцев высказался о том, что матч между «Спартаком» и «Факелом» пройдёт в «Лужниках»

07 Марта 2024 • 12:00 Комментировать
Спартак Москва
...
Факел
10.03 19:00

Бывший футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев высказался о том, что матч 20-го тура Российской премьер-лиги, в котором «красно-белые» примут воронежский «Факел» пройдёт в «Лужниках».

Специалист отметил, что сыграть на таком стадионе не является проблемой, ведь команда долгое время играла там, и болельщикам хорошо знаком этот стадион.

«Проблем не вижу, на игру это не повлияет. Думаю, поле там не будет хуже, чем у других команд в первом туре после паузы», - приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

Напомним, что игра пройдёт в воскресенье, 10 марта. Начало - в 19:00 по московскому времени. 

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