​Появилась информация о ДТП с участием Промеса

Нападающий «Спартака» Квинси Промес до сих пор находится в ОАЭ. Футболист ожидает суда по делу об оставлении места дорожно-транспортного происшествия. При этом ранее появилась информация о том, что Промес отделается штрафом и, что важно, экстрадировать его в Нидерланды не будут. Таким образом, в скором времени футболист может вернуться в Россию в расположение «Спартака».
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в ДТП с участием Промеса не было пострадавших. Спартаковец просто зацепил своим автомобилем другой автомобиль. Такого рода ДТП оформляются через приложение без участия полиции. Это позволяет Квинси рассчитывать на снисходительность суда.
Промеса не посадят в тюрьму – раскрыто будущее звезды «Спартака»
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