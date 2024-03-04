​Появилась информация о ДТП с участием Промеса

Нападающий «Спартака» Квинси Промес до сих пор находится в ОАЭ. Футболист ожидает суда по делу об оставлении места дорожно-транспортного происшествия. При этом ранее появилась информация о том, что Промес отделается штрафом и, что важно, экстрадировать его в Нидерланды не будут. Таким образом, в скором времени футболист может вернуться в Россию в расположение «Спартака».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в ДТП с участием Промеса не было пострадавших. Спартаковец просто зацепил своим автомобилем другой автомобиль. Такого рода ДТП оформляются через приложение без участия полиции. Это позволяет Квинси рассчитывать на снисходительность суда.

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