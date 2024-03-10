Черчесов — о контракте Джикии: «Такие вещи надо решать заранее и в другой обстановке»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением о ситуации, которая сложилась вокруг защитника «Спартака» Георгия Джикии.

Напомним, контракт 30-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до конца мая нынешнего года. Ранее агент Джикии заявлял, что его клиент покинет «Спартак», если «красно-белых» продолжит возглавлять Гильермо Абаскаль.

«Ситуация с контрактом Джикии? Если есть игрок такого уровня, такие вещи надо решать заранее и в другой обстановке», — цитирует Черчесова Sport24.

В текущем сезоне Джикия провёл за «Спартак» лишь девять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями.