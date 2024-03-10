«Спартак» снова сгорел от «Факела»: кто из игроков Абаскаля хуже всех сыграл против гостей из Воронежа

Оценки футболистам Гильермо Абаскаля

Не получаются у «Спартака» матчи против «Факела» в этом сезоне. Ни одного гола, два поражения – Воронеж получился одним из самых неприятных соперников. Опять 0:2 выносят «красно-белые», опять уступают абсолютно по делу. Без Квинси Промеса в атаке совсем скучно, а тут ещё и Абаскаль продолжает воспитательную работу по Александру Соболеву.

Привезли пенальти, забили автогол, слабо двигались, много ошибались. Вот и резюме по футболистам «Спартака». Давайте теперь подробнее пройдёмся по «красно-белым» персоналиям.

Статистика матча: владение мячом – 53:47, удары по воротам – 19:5, в створ ворот – 6:2, угловые – 7:4. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 5,0. Два удара в створ – два пропущенных гола. При такой статистике Максименко умудрился ещё один сейв совершить, ведь Пруцев пальнул по своим воротам. Винить голкипера в пропущенных мячах очень сложно, но и похвалить не за что.

СРДЖАН БАБИЧ – 6,0. Даже в слабом матче команды Бабич выделяется своей физической подготовкой. Создал самый опасный момент «Спартака», рикошетом от Маркова попав в перекладину, четыре раза выиграл борьбу в воздухе за шесть эпизодов. Совершил три отбора мяча, подвинуть серба как всегда было сложно.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 5,5. Неплохой уровень продемонстрировал и цепкий Дуарте. Обошёлся без ошибок, дважды грамотно сыграл в отборе, позицию держал неплохо. В единоборствах был неуступчив, выиграв семь эпизодов из 11.

РОМАН ЗОБНИН – 4,5. Дебют Романа Зобнина на позиции чистого крайнего защитника получился лучше, чем вторая проба. Магаль и Квеквескири очень хорошо боролись против Романа, используя зону на правом полуфланге. Собственно, оттуда и пошёл заброс Ираклия, приведший к автоголу Пруцева.

ОЛЕГ РЯБЧУК – 5,0. Рябчук слева действовал более цепко, но в моменте с забросом на Аппаева тоже упустил оппонента, сделавшего предголевую скидку. Чаще Олег подключался к атакам, заработав два штрафных удара, вырезал три точные диагонали. Но в итоге разницы на фланге не сделал.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 3,5. Проиграл «Спартак» центр поля, а с ним проиграл и матч. Данил Пруцев слишком много суетился, ошибался, результатом чего стал автогол, добивший «красно-белых». Но автогол стал лишь точкой, Пруцева весь матч двигали от мяча (проиграл пять единоборств из шести), и совершил Данил 11 потерь.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – 3,5. Мартинс сыграл ещё хуже. Зазевался и привёз пенальти, который подкосил «Спартак» куда больше, чем автогол Пруцева. В пассиве Кристофера ещё значится жёлтая карточка и справедливая ранняя замена.

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ХЕСУС МЕДИНА – 6,0. Стандарты Медины получались опасными – дважды Хесус зажигал «пожар» своими кроссами. Неплохо выдавал он и с игры: обе попытки дриблинга удачны, кроссы достигли адресата в четырёх случаях из восьми. Был и перспективный удар в створ ворот, с которым справился Беленов.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 5,0. Антон тоже очень старался, менял фланги, часто брал игру на себя, но сегодня выхлоп от этих действий был минимальным. Навесы летели в никуда (все пять раз), удары – мимо ворот (два раза) или в защитников (тоже два раза). Обострить у Антона так и не получилось.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,5. Михаил номинально вышел вместо Соболева, но выполнил объём работы на уровне Пруцева. Очень часто опускался к центру поля, помогая развивать комбинации. Дважды сумел разогнать перспективную атаку, но так и не нашёл себя непосредственно в нападении. 12 потерь при 16 точных передачах.

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – 5,5. Угальде тоже много работал в оттяжке, едва ли не вытоптав центр поля. У Манфреда ещё лучше получалось мяч цеплять – три его передачи/скидки позволил убежать в быстрый отрыв. Но на острие в итоге сыграть было некому. А когда Угальде добегал до завершающего удара, до опасным он не получался. Все три попадания в створ Беленов легко забрал.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

ВИКТОР МОЗЕС – б/о.

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АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – б/о.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – б/о.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о.