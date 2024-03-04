​​В Госдуме отреагировали на новости о Промесе

Дмитрий Свищёв, который в Госдуме возглавляет комитет по физической культуре и спорту, высказался о Квинси Промесе. Появилась информация о том, что в ближайшее время футболист «Спартака» вернётся в Россию – суд в ОАЭ должен назначить ему лишь штраф за оставление места ДТП.

«Возвращение Промеса в Россию – это неплохо как и для «Спартака», так и для болельщиков. Пусть играет. Порочит ли Промес честь клуба – дело «Спартака». Клуб отстаивает не только интересы Квинси, но и свои личные. Интересы «Спартака» превыше всего», - цитирует Свищёва Sport24.

Ближайший матч чемпионата «Спартак» проведёт в воскресенье, 10 марта, - против «Факела» в «Лужниках». На текущий момент команда Гильермо Абаскаля располагается на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги с 31 очком.

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