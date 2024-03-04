Колосков – о приговоре Промеса: «Как говорил Жеглов: «Вор должен сидеть в тюрьме»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков оценил сложную ситуацию с форвардом « Спартака » Квинси Промесом.

Ранее нидерландский суд признал игрока «красно-белых» виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков.

«Как говорил Глеб Жеглов в фильме «Место встречи изменить нельзя»: «Вор должен сидеть в тюрьме». В данном случае сидеть должен тот, кто совершил такое правонарушение», – приводит слова Колоскова издание «РИА Новости Спорт».

Накануне стало известно, что «Спартак» наложит штраф на Промеса. Напомним, футболист был задержан при вылете из ОАЭ из-за ДТП в Дубае. В итоге он не смог помочь команде в 19-м туре чемпионата России с «Зенитом» (0:0).