Стрепетов: Абаскаль эмоциональный тренер, но нужно судить по результату

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов высказался о будущем Гильермо Абаскаля на посту наставника московского «Спартака».

«Абаскалю нужно дать спокойно поработать, тренер эмоциональный, такой у него характер, но нужно судить по результату», — заявил Стрепетов «РБ Спорту».

По мнению эксперта, сейчас рано ругать Абаскаля, нужно дождаться конца текущего сезона.

По итогам 19 сыгранных туров «Спартак» располагается на четвертой позиции в чемпионате России. В активе «красно-белых» 31 зачетный балл. Отставание от идущего на третьем место «Динамо» составляет четыре очка.

Следующим соперником «Спартака» станет воронежский «Факел». Игра 20-го тура РПЛ пройдет 10 марта, начало — в 19:00 по столичному времени.