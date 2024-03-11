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Магаль: «Нашу победу над «Спартаком» нельзя назвать случайной» эксклюзив

11 Марта 2024 • 08:54 Комментировать
Спартак Москва
0:2
Факел

Защитник «Факела» Руслан Магаль в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе над «Спартаком», 2:0, в матче 20-го тура РПЛ.

- Как удалось второй раз в сезоне обыграть «Спартак»?

- Старались действовать так же, как и в Воренже, прессинговать всю игру. Можно сказать, что все получилось, раз выиграли. Стараемся делать на поле то, что от нас требует тренер. Играем в энергозатратный футбол, и нам это удается.

- От «Спартака» все-таки ожидали большего? Туром ранее «красно-белые» дали бой «Зениту» в Питере.

- Не сказал бы, что «Спартак» сыграл с нами слабо. Он показал неплохой футбол, хотя нашу победу нельзя назвать случайной. Мы были хороши на поле и реализовали свои моменты. Просто «красно-белым» в некоторых матчах не везет.

- Как вам поле в «Лужниках»? Показалось, что оно не самого лучшего качества.

- Нормальный газон, но лучше чем в Воронеже нет (улыбается). Я ведь родом оттуда. Дома и родные стены помогают.

- Довольны, как команда стартовала весной?

- Да. Получилось неплохо. Взяли 4 очка. Хотя могли больше.

- Какие цели у «Факела» на второй отрезок сезона?

- Мы способны подняться выше в турнирной таблице. А для этого надо продолжать так же играть, как со «Спартаком», и тогда все получится.

- Сами ожидали, что два раза в сезоне сможете обыграть «Спартак»?

- Почему нет? Я бы не сказал, что это результат удачи. Один раз может подфартить, но не два.

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Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Факел Руслан Магаль ещё теги

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