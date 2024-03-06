Бояринцев — о Промесе: Нет таких футболистов, без которых «Спартак» не сможет играть

Экс-футболист московского «Спартака» Денис Бояринцев ответил на вопрос, насколько сложно придётся «красно-белым» в предстоящих матчах без нападающего Квинси Промеса.

«Промес — один из лидеров в атакующих действиях, но не может быть таких футболистов, без которых «Спартак» не сможет играть. Никогда такого не было», — заявил Бояринцев «Матч ТВ».

Напомним, на данный момент 32-летний нидерландец находится в ОАЭ в ожидании суда за скрытие с места ДТП.

Предстоящий матч «Спартака» против «Факела» пройдет в воскресенье, 10 марта. Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по московскому времени.