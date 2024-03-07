Булатов: Промес – знаковая фигура для «Спартака», которая делает разницу в РПЛ

Экс-игрок «Спартака» Виктор Булатов ответил на вопрос, смогут ли «красно-белые» компенсировать отсутствие нападающего Квинси Промеса в матче с «Факелом».

Эксперт считает, что Промес является знаковой фигурой для «Спартака», ведь он делает разницу в РПЛ.

— Промеса в любом случае будет не хватать. Но, учитывая, как «Спартак» монолитно провел игру в Питере и как он выглядел целостной командой в том матче, думаю, они смогут заменить Промеса, — приводит слова Булатова Metaratings.

По мнению эксперта, если Михаил Игнатов выйдет в предстоящем матче вместе Хесуса Медины, то это может отчасти компенсировать отсутствие Промеса.

Матч 19-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Факелом» состоится в воскресенье, 10 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:00 по мск.