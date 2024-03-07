Деменко – о поведении Промеса: «Мне кажется, он чего-то в жизни не догоняет»

Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» раскритиковал полузащитника команды Квинси Промеса.

Напомним, на данный момент 32-летний нидерландец находится в ОАЭ в ожидании суда за скрытие с места ДТП.

«Ну это уже перебор, честно сказать, он может рамки перейти. Я его защищал и говорил, что «Спартак» будет стоять за него. Он в команде все равно очень много сделал и клуб за него борется. Но потом эти поступки, начиная с ДТП, потом в ресторане заметили. Мне кажется, человеку 32 года, но, по-моему, чего-то в жизни не догоняет. Жизнь может поменяться в одну секунду и завтра ты вместо ресторанов тебя просто могут закрыть и забыть о тебе, как будто тебя и не было. Взрослый человек, есть дети, если ты об этом не думаешь, то когда-то терпение может закончиться», — сказал Деменко.

Ранее Промес уже пропустил игру против «Зенита», потому что до суда не может покинуть ОАЭ. Вероятно, что футболист не поможет «Спартаку» и в предстоящем матче против «Факела», который состоится 10 марта в Москве.