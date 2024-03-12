Деменко: «Скорее всего, вместо Абаскаля в «Спартак» будут подтягивать Жорже»

Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о ситуации с Гильермо Абаскалем в «Спартаке».

- Как думаете, решение об увольнении Абаскаля назрело?

- После матча с «Зенитом» даже мысли такой не было. Наоборот, «Спартак» продемонстрировал интересную игру. Но матч с «Факелом» показал, что у команды Абаскаля нет прогресса и стабильности. Может, тренер как-то не так себя ведет, не знаю. Но нет единения. В самом клубе его тоже не вижу. И на фоне этого руководство видит, что команда то играет, то не играет. Доверие у руководства пропадает. А состав-то у команды интересный.

- Какие у вас аргументы за то, чтобы Абаскаль остался?

- «Спартак» неплохо сыграл в Питере, но Абаскаля там не было. Все это не складывается. Но мне нравится у Абаскаля, что он доверяет игрокам, которые проявляют свои лучшие качества. На поле выходят те, кто на данный момент сильнее. Это уже принципы работы тренера. Взять хоть Джикию, к которому были вопросы. Плюс Абаскаль добавляет в команду молодых ребят, хотя многие отказываются от своих. «Зенит», например, берет бразильцев. «Спартаку» нужно найти в команде хороший микроклимат. Это всегда важно для тренера – найти общий язык с коллективом. В этом случае руководство будет поддерживать наставника. А сейчас за Абаскаля никто не переживает. Хотя я считаю его перспективным тренером.

- Ему на смену называются три кандидата – Ивич, Черчесов и португалец Артуро Жорже. Какой вариант оптимален?

- Я работал с Черчесовым и знаю, что он требует максимальности. Дисциплина будет на высшем уровне. У него наш менталитет, и он знает все моменты. Но мне кажется, скорее всего, будут подтягивать португальского тренера.

- Почему не Ивича?

- Мы увидели, что Ивич создал интересную команду, в которую нет сумасшедших вложений, какие мы видим в топ-клубах. Поэтому выбор сложный. Но я за российского специалиста. Не вижу, чем Черчесов хуже иностранных специалистов.

- Если будет решение в пользу Ивича, считаете, он готов покинуть «Краснодар»?

- Я знаю, что он многое хотел сделать в команде. Но в некоторых моментах его не хотят слышать. Видимо, когда он приходил в команду, никто не ожидал, что он может совершить такой скачок в результатах. А он его сделал. Это интересный специалист. Но ведь у «Краснодара» хороший состав. Клуб выбирает игроков точечно и часто угадывает. Но у Ивича есть контрактные обязательства перед «Краснодаром».

- Отступные за Ивича составляют меньше миллиона евро.

- Для «Спартака» это не деньги. Но если Ивич придет, то у него должна быть поддержка спортивного директора и высшего руководства. Должно быть объединение. А вопросы могут возникать, потому что Ивич может что-то попросить под свое видение, а руководство не найдет такой необходимости.

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- Этот сезон «Спартак» еще может спасти в плане медалей, или надо уже думать о следующем?

- Понятно, что команде некуда деваться, и она будет стараться. Это вопрос имиджа. Перед рестартом сезона я считал, что есть шансы побороться за третье место. А сейчас все повернулось в другую сторону. Надо делать выводы после хотя бы пяти весенних туров. Но вопрос чемпионства уже точно снят с повестки. Тут без вариантов.

Елена Григорьевская