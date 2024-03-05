Агент Сафонов высказался об игре Угальде и Педро

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде и футболиста «Зенита» Педро в очном противостоянии этих команд, которое завершилось с ничейным счётом 0:0.

По мнению Сафонова, Угальде и Педро выступили хорошо, однако называть их суперзвёздами пока ещё рано.

«В движении неплохой (Угальде), но он забил? Нет. Нападающего ценят по забитым голам.

Педро — хороший, добротный игрок, но не суперзвезда», — цитирует Сафонова Metaratings.

Напомним, оба футболиста пополнили составы своих команд минувшей зимой. После 19 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, опережая пятый «Спартак» на шесть очков.