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Агент Сафонов высказался об игре Угальде и Педро

05 Марта 2024 • 14:15 Комментировать
Урал
...
Зенит
09.03 14:00

Известный футбольный агент Алексей Сафонов высказался об игре нападающего «Спартака» Манфреда Угальде и футболиста «Зенита» Педро в очном противостоянии этих команд, которое завершилось с ничейным счётом 0:0.

По мнению Сафонова, Угальде и Педро выступили хорошо, однако называть их суперзвёздами пока ещё рано.

«В движении неплохой (Угальде), но он забил? Нет. Нападающего ценят по забитым голам.

Педро — хороший, добротный игрок, но не суперзвезда», — цитирует Сафонова Metaratings.

Напомним, оба футболиста пополнили составы своих команд минувшей зимой. После 19 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, опережая пятый «Спартак» на шесть очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Алексей Сафонов Педро Манфред Угальде ещё теги

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