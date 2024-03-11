Ловчев: «Практически ни один игрок «Спартака» не прибавил»

В прошлом футболист московского «Спартака», а ныне футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о том, что его беспокоит в московском клубе прямо сейчас. А именно о регрессе игроков, который наблюдается по его мнению.

«Практически ни один игрок не прибавил – это больше всего меня и беспокоит. Например, Бонгонда. Когда он начал играть, все думали: «Вот какого игрока «Спартака» взял». Мозес — тоже. Все сдали. Невозможно было смотреть в последнем матче», - делится Ловчев для телеканала «Матч ТВ».

«Спартак» в 20 туре Премьер-лиги сенсационно проиграл «Факелу» дома (0:2). Это поражение стало для «красно-белых» вторым в сезоне РПЛ от «огнеопасных».

В шорт-листе «Спартака» есть четыре тренера