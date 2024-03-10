Умяров: «Факел» играл в свою игру»

Хавбек московского «Спартака» Наиль Умяров поделился комментарием после поражения от «Факела» в 20-м туре чемпионата России.

«Спартак» во втором матче подряд не смог забить «Факелу», уступив дома со счетом 0:2.

«План был – побеждать. Его мы не выполнили. «Факел» играл в свою игру», — заявил Умяров «МК-Спорт».

По мнению футболиста, «Спартак» должен обыгрывать команды уровня «Факела».

Игру против «Факела» Умяров провел на скамейке запасных. В текущем сезоне 23-летний хавбек принял участие в 20 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

По итогам 20 туров «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице РПЛ.

«Спартак» во второй раз в сезоне проиграл «Факелу»