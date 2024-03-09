Шишкин: «Спартак» — фаворит, но в игре с «Факелом» могут быть любые сюрпризы

Экс-футболист «Спартака» Роман Шишкин высказался о предстоящем матче 20-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» примут «Факел».

По мнению эксперта, у воронежской команды есть хорошие шанцы зацепить очки в данной игре, ведь сейчас у «Спартака» много проблем. От «Спартака» все ждут победы, но «Факел» является боевой командой, которая за счет своих качеств может одолеть любого соперника, считает Шишкин.

«Конечно, «на бумаге» «Спартак» — фаворит, но в этой встрече, я думаю, могут быть любые сюрпризы», — цитирует Шишкина портал «РБ Спорт».

Встреча между «Спартаком» и «Факелом» пройдет в воскресенье, 10 марта. Старт поединка запланирован на 19:00 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.