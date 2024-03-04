​​Каррера: «Рад за Промеса, он – легенда «Спартака»

Экс-рулевой «Спартака» Массимо Каррера отреагировал на последние новости о Квинси Промесе. Сообщалось, что в ближайшее время нидерландский футболист вернётся в Россию, отделавшись лишь штрафом в ОАЭ.

«Не знаю, что будет дальше, но я рад за Квинси Промеса. Он – легенда «Спартака», - цитирует Карреру Sport24.

Ближайший матч Премьер-лиги «Спартак» проведёт в воскресенье, 10 марта, - против «Факела» на своём поле. Стартовый свисток футболисты и зрители в «Лужниках» услышат в 19:00 по московскому времени.

После девятнадцати туров «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России.

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