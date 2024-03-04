Гладилин — о возвращении Промеса: «Не знаю, хорошая ли это новость для «Спартака»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин отреагировал на информацию о предстоящем возвращении нападающего «красно-белых» Квинси Промеса в Россию.

Ранее появилась информация, что 5 марта Промес будет отпущен из ОАЭ и прилетит в Россию.

«Не знаю, хорошая ли новость для «Спартака», что Квинси возвращается. Для Промеса хорошо, что он вернется в Россию и не сядет в тюрьму», — заявил Гладилин «РБ Спорту».

В текущем сезоне 32-летний нидерландец появился на поле в 21 матче во всех турнирах, в которых восемь раз поразил ворота соперников и стал автором восьми голевых передач.

Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сообщило, что после прибытия в Россию «Спартак» оштрафует Промеса.