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В «Зените» прокомментировали информацию о том, что Абаскалю не дали ложу на «Газпром Арене»

05 Марта 2024 • 17:43 Комментировать (1)
Урал
...
Зенит
09.03 14:00

В руководстве «Зенита» отреагировали на слова вингера «Спартака» Антона Зиньковского.

Ранее футболист московского клуба заявил, что наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль не присутствовал на матче против петербургской команды из-за непредоставленной ложи на стадионе «Газпром Арена».

«Абаскалю не дали место в ложе? «Спартаку» была предоставлена целая ложа», - приводит слова председателя правления «Зенита» Александа Медведева издание Sport24.

Напомним, что испанский специалист во время матча 19-го тура чемпионата России не мог находиться на тренерской скамейке из-за дисквалификации. В итоге наставник смотрел игру в Москве.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит РПЛ Александр Медведев Антон Зиньковский Гильермо Абаскаль ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
05 Марта 2024 в 18:17
дайте Зюниковскому ложу пусть там полежит позагорает
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