В «Зените» прокомментировали информацию о том, что Абаскалю не дали ложу на «Газпром Арене»

В руководстве «Зенита» отреагировали на слова вингера «Спартака» Антона Зиньковского.

Ранее футболист московского клуба заявил, что наставник «красно-белых» Гильермо Абаскаль не присутствовал на матче против петербургской команды из-за непредоставленной ложи на стадионе «Газпром Арена».

«Абаскалю не дали место в ложе? «Спартаку» была предоставлена целая ложа», - приводит слова председателя правления «Зенита» Александа Медведева издание Sport24.

Напомним, что испанский специалист во время матча 19-го тура чемпионата России не мог находиться на тренерской скамейке из-за дисквалификации. В итоге наставник смотрел игру в Москве.