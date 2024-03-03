Канчельскис — о поступке Абаскаля: «Это позор»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о решении главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля покинуть Санкт-Петербург перед матчем 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

Канчельскис раскритиковал испанского специалиста, признавшись, что такой поступок от наставника команды он видит впервые.

«Это, конечно, позор. Уникальный случай! Что это за тренер? Любим удивлять всех и вся! Это просто ужас!» — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

На сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. Свой следующий матч команда Абаскаля проведёт 10 марта против воронежского «Факела».