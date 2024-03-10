Марко Донадель, работавший вместе с бывшим главным тренером «Спартака» Паоло Ваноли в московском клубе, в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», поделился мнением о том, кто должен быть капитаном команды.

Напомним, многолетний капитан «красно-белых» Георгий Джикия в нынешнем сезоне столкнулся с недостатком игровой практики. По мнению Донаделя, полузащитник Роман Зобнин хорошо подходит на роль нового лидера «Спартака».

«Кто должен быть капитаном «Спартака»? Я не очень слежу за динамикой выступления команды и не погружён в процесс, поэтому мне сложно ответить на вопрос, кто достоин быть капитаном, это должно быть видно по работе в команде. Если сейчас капитан Роман Зобнин, то это хороший выбор, который всех устраивает. Он давно в «Спартаке» и обладает авторитетом», — сказал Донадель.

Отметим, что свой ближайший матч «Спартак» проведёт сегодня, 10 марта, против воронежского «Факела». Начало этой игры запланировано на 19:00 по московскому времени.