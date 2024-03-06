Мацуев: «Спартак» должен сделать всё возможное, чтобы участвовать в чемпионской гонке»

Известный пианист и болельщик «Спартака» Денис Мацуев высказался об игре «красно-белых» в матче 19-го тура РПЛ против «Зенита» (0:0).

Мацуев считает, что «Спартак» показал себя боеспособной командой, которая может вклиниться в чемпионскую гонку.

«На «Спартак» всё навалилось, но команда показала, что является боеспособной. Интрига в чемпионате ещё не потеряна — «Краснодар» на первом месте, «Динамо» тоже в гонке, «Спартак» должен сделать всё возможное, чтобы и он в этой гонке участвовал», — цитирует Мацуева «Матч ТВ».

На сегодняшний день «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на восемь очков. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 10 марта против «Факела». Начало — в 19:00 по московскому времени.