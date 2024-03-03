Маслов: «Спартак» в хорошем состоянии»

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился мнением о состоянии московской команды после длительного зимнего перерыва.

Напомним, вчера, 2 марта, в матче 19-го тура РПЛ «красно-белые» сыграли вничью с «Зенитом» (0:0).

По мнению Маслова, после зимних сборов «Спартак» находится в хорошем состоянии.

«Мне кажется, команда готова где-то на 85%, но до максимума мы ещё дойдём. Проблемы есть во всех играх, в том числе и с «Зенитом», — цитирует Маслова «Чемпионат».

После 19 проведённых матчей «Спартак» расположился на четвёртом месте в российском чемпионате, набрав 31 очко. От лидирующего «Краснодара» «красно-белые» сейчас отстают на восемь баллов.