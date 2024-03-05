Зиньковский: «Для меня никакой разницы нет, где Абаскаль смотрел матч с «Зенитом»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский поделился мнением об отъезде главного тренера команды Гильермо Абаскаля из Санкт-Петербурга перед игрой с «Зенитом», которая завершилась со счётом 0:0.

Напомним, из-за дисквалификации испанский специалист не мог присутствовать на скамейке запасных своей команды в этом матче.

«Гильермо сказал, что будет смотреть на базе — как смотрел, когда мы играли с «Крыльями». Для меня лично никакой разницы нет. Мы играем, и думать, есть ли тренер на стадионе, странно», — приводит слова Зиньковского «РБ Спорт».

В 19 турах РПЛ «Спартак» набрал 31 очко и расположился на четвёртом месте в турнирной таблице. Свой следующий матч «красно-белые» проведут 10 марта против воронежского «Факела».