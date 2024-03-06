Игнатьев не исключает, что Промес не вернётся в «Спартак»

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев не исключает сценарий, при котором нападающий Квинси Промес больше не сыграет ни одного матча за московский «Спартак». Ранее нидерландец был задержан в Объединённых Арабских Эмиратах за давнее ДТП. Недавно Квинси освободили из тюрьмы, но посадили под домашний арест и запретили выезд из страны.

«Другие должны понимать, что сейчас им дается уникальный шанс заявить о себе. Промес может ведь и не вернуться в «Спартак», – цитирует Игнатьева Bobsoccer.

В нынешнем сезоне Промес записал на свой актив 6 голов и 6 ассистов в 17 матчах Российской премьер-лиги.