Известный юрист из Дубая Заур Курбанов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о ситуации, которая произошла с нападающим «Спартака» Квинси Промесом.

Ранее сообщалось, что нидерландский футболист, находящийся сейчас в ОАЭ, был помещён под домашний арест, после того как скрылся с места ДТП. Отметим, что на родине Промеса приговорили к шести годам тюремного заключения по другому делу и сейчас решается вопрос об экстрадиции игрока.

«В описанной Вами ситуации, ключевое значение имеет наличие общественно опасных последствий, таких как: наличие пострадавших, состояние алкогольное опьянения, ущерб муниципальному или частному имуществу и т.д.

Соответственно, суд примет решение на основании понимания о наличии или отсутствии отягчающих обстоятельств, а также проверит наличии подобных правонарушений (преступлений) в прошлом у обвиняемого лица. В случае отсутствия отягчающих обстоятельств и отсутствия подобных правонарушений (преступлений) в прошлом, обвиняемый может избежать тюремного заключения и быть приговорённым к штрафу», — сказал Курбанов

В текущем сезоне 32-летний Промес провёл за «Спартак» 21 матч, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.