Бояринцев — о матче «Спартака»: «Факел» — это крепкий орешек»

Экс-футболист «Спартака» Денис Бояринцев высказался о предстоящем матче между «красно-белыми» и «Факелом».

Эксперт считает, что столичный клуб столкнется с хорошо организованной обороной соперника.

«Факел» — это крепкий орешек, который не так просто будет расколоть даже в домашней игре. Да простых матчей сейчас в принципе не будет», — заявил Бояринцев «Матч ТВ».

По мнению тренера, для достижения результата «Спартаку» нужно максимально выкладываться во всех оставшихся матчах.

Встреча 20-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Факелом» состоится в воскресенье, 10 марта. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 19:00 по московскому времени.