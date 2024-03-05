​Зиньковский прокомментировал эмоции Соболева после замены в Санкт-Петербурге

Атакующий полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал эмоции Александра Соболева после его замены в матче с «Зенитом». Форвард сначала ушёл в подтрибунное помещение, но вскоре вернулся к скамейке.

«Да ладно, это же Саша! Вы же его знаете. Я уже привык к такому ещё со времен «Крыльев», - цитирует Зиньковского Sport24.

Напомним, что матч девятнадцатого тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком» завершился без забитых мячей – 0:0.

На текущий момент «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Ближайший матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 10 марта – против «Факела» на своём поле.

Соболев объяснил свою реакцию на замену