Давыдов заявил, что хотел бы увидеть возвращение Федуна в «Спартак»

Воспитанник московского «Спартака» Денис Давыдов поделился комментарием о возможном возвращение Леонида Федуна в стан «красно-белых».

Напомним, Федун руководил «Спартаком» на протяжении 20 лет, но в августе 2022 года он передал все акции клуба «Лукойлу».

По словам футболиста, Федун не вмешивался в работу клуба, всеми делами занимались генеральный и спортивный директор.

«Я как человек, знающий Леонида Арнольдовича, хотел бы, чтобы он вернулся», — заявил Давыдов «РБ Спорту».

Давыдов является чемпионом России и обладателем Суперкубка страны в составе «Спартака», который он окончательно покинул в 2019 году.

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