Ловчев: «Спартак» не играл, «Спартак» мучился»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал поражение «красно-белых» от «Факела».

Напомним, игра 20-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 2:0 в пользу воронежского коллектива.

«Сегодня «Спартак» не играл, «Спартак» мучился», — заявил Ловчев в эфире телеканала Матч Премьер.

После 20 туров подопечные Гильермо Абаскаля занимают шестую позицию в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 31 очко.

Следующим соперником «Спартака» в чемпионате России станет екатеринбургский «Урал». Встреча между командами пройдет 30 марта на домашнем стадионе «красно-белых».