Промеса ждёт наказание после возвращения в Россию

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес 5 марта должен вылететь в Россию из ОАЭ.

Ранее появилась информация, что за историю с ДТП в ОАЭ нидерландский футболист получит штраф, после чего вернется в Россию.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», «Спартак» оштрафует Промеса за историю с ДТП, из-за которой игрок не смог помочь команде в минувшем матче чемпионата России с «Зенитом» (0:0).

В текущем сезоне Промес провел 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и записал на свой счет восемь голевых передач.

10 марта «Спартак» встретится с «Факелом» в рамках 20-го тура РПЛ. Старт поединка запланирован на 19:00 по мск.