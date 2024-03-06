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Игнатьев: «Рубин» и «Спартак» выглядели психологически устойчивыми в матчах с лидерами»

06 Марта 2024 • 15:53 Комментировать
Ростов
...
Краснодар
1 2.80 X 3.30 2 2.60
08.03 18:30

Экс-наставник сборной России Борис Игнатьев отдал должное казанскому «Рубину» и московскому «Спартаку», которые смогли отобрать очки у лидеров чемпионата в прошлые выходные. Напомним, «красно-белые» сыграли вничью с петербургским «Зенитом», а «Рубин» разошёлся миром с «Краснодаром».

«Рубин» и «Спартак» выглядели психологически устойчивыми, несмотря на неблагоприятные прогнозы. Нас ждет интересное развитие событий», – цитирует Игнатьева Bobsoccer.

На сегодняшний день лидером турнирной таблицы Российской премьер-лиги является «Краснодар», который опережает «Зенит» на два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
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