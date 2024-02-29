«Спартак» примет «Факел» в «Лужниках»

Стало известно, на каком стадионе московский «Спартак», вероятно, примет воронежский «Факел». Эта игра должна пройти в следующее воскресенье, 10 марта в рамках 20 тура Российской премьер-лиги.

По информации источника федерального спортивного телеканала «Матч ТВ», «красно-белые» примут «огнеопасных» в столичных «Лужниках». Главная арена мундиаля 2018 года вмещает почти 77 тыс. зрителей, сейчас на ней домашние матчи Мелбет-Первой лиги играет московское «Торпедо».

Напомним, что ранее в этот четверг комиссия Российской премьер-лиги по оценке качества футбольных полей пришла к выводу, что газон «Лукойл Арены», домашнего стадиона «Спартака» не позволяет проводить матчи и не соответствует принятым стандартам.