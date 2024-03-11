Калинин: «Задача и цель «Факела» - не вылететь и побеждать в каждой игре»

Игорь Калинин, защитник воронежского «Факела» высказался о цели своей команды в оставшейся части сезона.

«Наша цель – не вылететь из Премьер-лиги. Роман Гурамович (Роман Асхабадзе, гендиректор клуба - ред.) на самом старте сезона объявлял нам об этом, а дальше - как будет. Задача – побеждать в каждой игре», - говорит Калинин в диалоге с «РИА Новости».

Напомним, что в минувшие выходные «Факел» стал творцом одной из главных сенсаций 20 тура Премьер-лиги. Команда Сергея Ташуева добилась уверенной, «сухой» победы над московским «Спартаком». Притом, играли коллективы на домашнем резервном поле «красно-белых» - в столичных «Лужниках».

После победы «Факел» сохранил за собой 11 место турнирной таблицы, сейчас у команды в активе 25 баллов.