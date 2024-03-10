Мартинс привёз пенальти, Пруцев двинул автогол: «Спартак» опять сгорел в матче с «Факелом»

«Спартак» и «Факел» сыграли вечером в воскресенье перед трёхнедельным перерывом в чемпионате России.

«Спартак» в первом весеннем туре для кого-то неожиданно сыграл в гостях вничью с «Зенитом». Скорее прогнозировалась победа питерцев, но «красно-белые» нормально показали себя на «Газпром Арене». О чемпионских перспективах «Спартака» говорить трудно – команде Абаскаля надо идти от матча к матчу с победами.

Сам Абаскаль вернулся на тренерскую скамейку после дисквалификации. Хлусевич, наоборот, пропускал встречу с «Факелом» по жёлтым карточкам. В его отсутствие на правый фланг защиты был передвинут Зобнин, а слева в оборону выпустили Рябчука. Между ними в центре остались Бабич и Дуарте.

Четвёрка в полузащите «Спартака» не претерпела изменений – всё те же Зиньковский, Пруцев, Мартинс, Медина. Место Угальде в старте оказалось незыблемо, а вот Соболеву Абаскаль не дал теперь выйти с первых минут. Не исключено, что в воспитательных целях. Игнатов зато появился сразу. Где Промес? Где-то, но точно не в заявке на матч.

У «Факела» тоже имелась одна дисквалификация – Якимова. Вместо него в старте вышел Квеквескири, а рядом с Аппаевым в атаку Ташуев поставил не Акбашева, как с «Пари НН», а Маркова. Кстати, против «красно-белых» играл бывший вратарь «Спартака» – речь о Беленове. У «Спартака» был в запасе голкипер Свинов с «факельным» прошлым.

Из-за неудовлетворительного состояния газона «Лукойл Арены» «Спартак» вкусил ностальгию по славным временам, когда «Лужники» были его домашним стадионом. И могли ведь быстро открыть счёт «красно-белые». Медина подал угловой справа, Бабич из толпы пробил головой, а от Маркова мяч срикошетил в перекладину.

Потом у «Спартака» в игре наступило безвременье. Альшин с Аппаевым имели какие-то полумоменты – не реализовали. Медина, правда, мог забивать в другие ворота, но пробил по позиции Беленова. А к сороковой минуте Мартинс в необязательной ситуации привёз пенальти в ворота хозяев. Фол по неосторожности.

Кристофер отпустил мяч от себя в своей штрафной и наступил на ногу Альшина. Артём Любимов по громкой связи после ВАРа объявил решение и указал на точку. Марков с одиннадцати метров легко поразил левый угол (0:1). Максименко кинулся в другую сторону – не угадал. Селихов лучше отражает пенальти, да?

В перерыве Абаскаль убрал находившегося не в своей тарелке Мартинса и выпустил Умярова. Получили «красно-белые» кое-какую накачку, но воронежцы не собирались перед ними прогибаться. Угальде не делал разницу. На линии вратарской он пару раз сыграл не лучшим образом. То позволил опередить себя, то пробил слабо в руки Беленова.

Пруцеву удалось в середине второго тайма поразить ворота. Только с нюансом. Не чужие, а свои. Аппаев из левого угла штрафной отдал пас пяткой Магалю, тот прострелил. Пруцев хотел как лучше, а получилось как хуже. Данил подкатился и переправил мяч в дальний угол через рикошет от Максименко (0:2).

Абаскаль отрядил на поле Соболева, Мозеса, Литвинова и даже Джикию. Последнего – впервые в РПЛ за полгода. Но без толку. Зиньковский поспешил справа и сорвал удар. Мозес обыгрался слева с Игнатьевым и не попал в ближний угол. «Красно-белые» чуяли запах жареного, суетились и натыкались на уверенных в себе соперников.

Акбашева допустили к удару с правого полуфланга – и Максименко спас хозяев от крупного счёта. Соболев с линии штрафной запустил мяч в руки Беленова. Зиньковский со штрафного не угодил в правый угол. Как и в первом круге, «Спартак» проиграл «Факелу» 0:2. Ну что, это был бы не «Спартак», если бы у него дела после зимнего перерыва пошли гладко?

Кирилл Иванцов