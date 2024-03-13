«Краснодар» отжимает у «Спартака» бренд «шапито»: Реакция болельщиков на отставку Ивича

«Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича. Руководство «быков» не потерпело трёх матчей без побед и двух подряд поражений на старте 2024 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало комментарии из Сети по этому поводу.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении главного тренера Владимира Ивича. На момент ухода специалиста из клуба «быки» занимали второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на одно очко.

Red M.: «Руководство, видимо, не тем местом думает… Футбол не одни победы, даже гегемон «Зенит» спотыкается».

Антон Б: «Хозяин платит свои бабки, но то, что он сейчас сделал, это полный бред».

Владислав И.: «Вспоминается Шалимов, которого полировали до последнего. Где логика?».

Саша Р.: «Я уверен, Галицкому не нравилась игра «Краснодара», и держал он Ивича чисто из-за результата».

Николай Б.: «Спартак» подсуетился».

Дмитрий Н.: «Происки «Рио-де-Зенита!».

Евгений Н.: «Сами себе яму копают».

Denisov D.: «Краснодар» вслед за званием «самой популярной команды» отжимает у «Спартака» ещё и бренд «шапито».

Владислав С.: «Так Галицкому плевать на результат».

Илья В.: «Кто теперь? Ладно, если ещё Мусаев, он уже опытный, но если очередной физрук, то это просто до свидания…».

Алексей С.: «Я думал, круче «Динамо» и «Спартака» в России никто не умеет вести дела футбольные. Но «Краснодар» переплюнул всех».

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Юрий А.: «Талалаев в «Краснодар», Ивич в «Спартак», Абаскаль в «Химки», там трёхходовка».

Erlan A.: «Консервативный и жесткий подход руководства «Краснодара» поддерживаю. После длительных сборов на поле появились не «быки», а «импотенты», которые вообще не понимают, где находятся».

Олег О.: «Следующие новости будут такими: Сперцян в Италию, Агкацев в другой клуб РПЛ, Сафонов в Европу».

Павел Д: «Зенит» – с очередным невнятным чемпионством».

Andy K.: «Абсолютно правильное и главное своевременное увольнение… Теперь «Краснодар» ещё поборется за чемпионство».

Александр М.: «Явный конфликт тренера-профи и недофутбольного руководства».

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Станислав Ш.: «Эх, жалко «бычков». Поборолись бы ещё!)».

Хищник Х.: «Переехать из Краснодара в Москву – это норм. Тем более тренером «Спартака».

Антон Т.: «Это же идиотизм. Команда сейчас барахлит, весна, у многих спад».

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