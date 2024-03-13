Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» отжимает у «Спартака» бренд «шапито»: Реакция болельщиков на отставку Ивича

13 Марта 2024 • 14:00 Комментировать (1)

«Краснодар» отправил в отставку Владимира Ивича. Руководство «быков» не потерпело трёх матчей без побед и двух подряд поражений на старте 2024 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» собрало комментарии из Сети по этому поводу.

13 марта «Краснодар» объявил об увольнении главного тренера Владимира Ивича. На момент ухода специалиста из клуба «быки» занимали второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от «Зенита» на одно очко.

Red M.: «Руководство, видимо, не тем местом думает… Футбол не одни победы, даже гегемон «Зенит» спотыкается».

Антон Б: «Хозяин платит свои бабки, но то, что он сейчас сделал, это полный бред».

Владислав И.: «Вспоминается Шалимов, которого полировали до последнего. Где логика?».

Саша Р.: «Я уверен, Галицкому не нравилась игра «Краснодара», и держал он Ивича чисто из-за результата».

Николай Б.: «Спартак» подсуетился».

Дмитрий Н.: «Происки «Рио-де-Зенита!».

Евгений Н.: «Сами себе яму копают».

Denisov D.: «Краснодар» вслед за званием «самой популярной команды» отжимает у «Спартака» ещё и бренд «шапито».

Владислав С.: «Так Галицкому плевать на результат».

Илья В.: «Кто теперь? Ладно, если ещё Мусаев, он уже опытный, но если очередной физрук, то это просто до свидания…».

Алексей С.: «Я думал, круче «Динамо» и «Спартака» в России никто не умеет вести дела футбольные. Но «Краснодар» переплюнул всех».

Реклама


Юрий А.: «Талалаев в «Краснодар», Ивич в «Спартак», Абаскаль в «Химки», там трёхходовка».

Erlan A.: «Консервативный и жесткий подход руководства «Краснодара» поддерживаю. После длительных сборов на поле появились не «быки», а «импотенты», которые вообще не понимают, где находятся».

Олег О.: «Следующие новости будут такими: Сперцян в Италию, Агкацев в другой клуб РПЛ, Сафонов в Европу».

Павел Д: «Зенит» – с очередным невнятным чемпионством».

Andy K.: «Абсолютно правильное и главное своевременное увольнение… Теперь «Краснодар» ещё поборется за чемпионство».

Александр М.: «Явный конфликт тренера-профи и недофутбольного руководства».

Реклама


Станислав Ш.: «Эх, жалко «бычков». Поборолись бы ещё!)».

Хищник Х.: «Переехать из Краснодара в Москву – это норм. Тем более тренером «Спартака».

Антон Т.: «Это же идиотизм. Команда сейчас барахлит, весна, у многих спад».

Осадил Галицкого и выгнал гендиректора: Появилась информация о проблемах Ивича в «Краснодаре»

«Краснодар» расторг контракт с Владимиром Ивичем

Кирилл Иванцов

Правильное ли решение «Краснодара» уволить Ивича?
Да Нет
РезультатыАрхив
Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Чемпионат России РПЛ Владимир Ивич ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ингерман
13 Марта 2024 в 14:56
ай шыкарный сайт.. ни даеть скучать.. кхе-кхе.. 👍👍👍 )))
Промес обратился к «Спартаку» ​«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой ​Роналдо: «Если Холанн, Мбаппе и Беллингем будут в «Реале», это напомнит мне о «галактикос» Рой Кин: «Гвардиола поступил правильно, заменив де Брёйне» ​«Барселона» задумала вернуть футболиста ​Роналдо назвал легендарного игрока, которого ему напоминает Беллингем «Спартак» проведёт переговоры с новым тренером - известно имя ​«Манчестер Юнайтед» попытается купить звёздного форварда – известно имя
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин высказался о возможных отставках в ЦСКА и «Ак Барсе» Опеределились все пары 1/4 финала плей-офф КХЛ Волевая победа в Минске принесла московскому «Динамо» путёвку во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Марта
15:38 · Россия. Премьер-лига
Маклаков: «С удовольствием попрощался бы с Абаскалем как можно быстрее»
15:31 · Россия. Премьер-лига
Тороп: Акинфеев готов играть ещё лет 10
15:30 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Вариант с «Краснодаром» является для Мусаева очень хорошим»
15:22 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что Ивич подойдёт «Спартаку»
15:20 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Надо было дать Ивичу доработать чемпионат»
15:10 · Россия. Премьер-лига
Шипицин – об отставке Ивича: «Зачем давать соперникам повод считать, что у тебя разлад?» эксклюзив
15:09 · Россия. Премьер-лига
Бояринцев: «Мне обидно за Ивича, ему нужно было дать время»
15:05 · Россия. Премьер-лига
«Поэтому «Спартак» ничего не выигрывает»: Балахнин высказался о скандалах в команде эксклюзив
15:00 · Россия. Премьер-лига
Деменко не верит, что Ивич был уволен из-за плохих результатов «Краснодара» весной
15:00 · Кубок России
«Волгарь» - «Ахмат»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:47 · Россия. Премьер-лига
Камоцци — об увольнении Ивича: «Один матч не стирает предыдущие результаты»
14:39 · Россия. Премьер-лига
Журналист из Браги прокомментировал возможное назначение Жорже в «Спартак» эксклюзив
14:39 · Кубок России
Талалаев: «Краснодар» позволяет себе в обороне определённые вольности»
14:37 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв — об увольнении Ивича: «В «Краснодаре» с ума сошли, что ли?»
14:30 · Россия. Премьер-лига
В «Краснодаре» точно нет и не могло быть конфликта – мнение эксперта эксклюзив
Все новости
Рекомендуем