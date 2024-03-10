Два удаления и четыре гола: «Локомотив» потерял очки в матче с последней командой чемпионата

«Локомотив» и «Сочи» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 20-го тура РПЛ состоялся 10 марта на стадионе «РЖД Арена».

Михаил Галактионов всё чаще оставляет Артёма Дзюбу на скамейке запасных. Не стал исключением и матч против «Сочи». Не нашли себя в старте и другие исполнители – Антон Миранчук, Сергей Пиняев, Владислав Сарвели, Лукас Фассон. Запас у «Локомотива» смотрелся очень солидно, а вот решать задачу по взлому сочинской обороны Жемалетдинов, Тикнизян, Глушенков и Сулейманов взялись с первых минут.

И взялись они очень серьёзно. Заболотный под прессингом отдал пас в ноги Глушенкову, затем спас после удара Максима, но защита решила поддержать голкипера своей ошибкой. Никто не держал Жемалетдинова, который спокойно отличился с добивания – 1:0. На буквально в следующей атаке «Сочи» провалилась уже оборона «Локо». Юкич без помех сыграл на Крамарича, тот подключил Юсупова, Артур с левого полуфланга тоже сопротивления не встретил и пробил точно в угол – 1:1.

Весёлый стартовый отрезок команды решили повторить уже на стыке таймов. В раздевалку отличился Глушенков. Наир Тикнизян без проблем продрался через центр, отпасовав на Максима. Тот сместился чуть левее и упаковал мяч в «девятку» - 2:1. А из раздевалки забили гости. Баринов показывал фол в атаке, однако рефери указал на угловой флаг. Пошла подача слева, Марсело на ближней штанге перепрыгнул всё того же Баринова и пробил неотразимо – 2:2.

А спустя ещё две минуты положение «Локомотива» стало удручающим. Артём Карпукас в центре поля врезал шипами по бедру оппонента, после чего моментально увидел жёлтую карточку. А с ней и красную, ведь это предупреждение стало для него вторым в матче. «Сочи» и так играл на равных с «Локомотивом», вообще не тушевался, а тут ещё получил численное преимущество. Галактионов отреагировал моментально, бросив в бой тяжёлую артиллерию: Митай и Дзюба вышли вместо Жемалетдинова и Сулейманова.

А «Сочи» продолжил создавать моменты. Заика с правого фланга выполнил шикарную подачу на дальнюю штангу, откуда Серхио Кордова головой пробил в упор, но банально не попал в створ. Но додавить не получилось, тем более, что концовку команды играли уже в равных составах. Морозов и Кордова обоюдно махали руками в борьбе, но на повторе арбитры увидели только «агрессивное движение рукой» от форварда. И моментально выписали красную карточку. Мягко говоря, спорное удаление.

Теперь уже «Локомотив» был ближе к победе, но удар Артёма Дзюбы с разворота просвистел рядом со штангой, а Сергей Пиняев загубил выход один на один, пробив точно в грудь Заболотному. На 90-й минуте он же занёс мяч в ворота, но сделал это рукой, за что ещё и жёлтую карточку получил. А гола в актив не получил. Боевые 2:2 на «РЖД Арене», «Локомотив» потерял очки в матче с последней командой чемпионата.