Убойная реализация и первое место: «Зенит» разгромил «Урал», потеснив «Краснодар» на вершине РПЛ

«Зенит» и «Урал» сыграли в рамках чемпионата России по футболу. Матч 20-го тура РПЛ состоялся 9 марта на стадионе «Екатеринбург Арена».

В первом туре после возвращения РПЛ чемпион голов не забил, игру по своему содержанию тоже показал слабую. «Урал» также обошёлся без забитых мячей и вовсе проиграл. Так что в очном матче команды бились не только за очки, так нужные «Зениту» для возвращения лидерства, но и за первые голы в 2024 году. Собственно, мотивация всё и решила. Чемпион показал, что готов быстро работать над ошибками.

А вчерашняя осечка «Краснодара» явно добавляла сил, агрессии. Началось всё со стандартов. Давление «Зенита», постоянные подачи Артура и борьба в штрафной площади регулярно напрягали Помазуна. Илью дважды расстреливал с близкой дистанции Эракович, но оба раза защитники самоотверженно бросались под мяч и спасали голкипера и от вступления в игру. Но не могло так должно продолжаться.

Абсолютно все угловые «Зенита» были опасны (в разной степени), так что гол, пришедший с корнера стал максимально логичным завершением первого тайма. Артур подал справа в центр штрафной площади на Дугласа Сантоса, который без помех и в падении аккуратно пробил в угол ворот – 0:1. Что же «Урал», спросите вы? Абсолютно ничего. Ноль ударов за весь первый тайм и полная неспособность атаковать. Уже в перерыве Ганчаренко выпустил Биквалфи вместо Шеттине.

Но эта перестановка не взбодрила атаку «Урала». Зато взбодрился «Зенит», у которого ещё и залетать стало всё. Андрей Мостовой в очередной раз открылся на грани офсайда и получил разрезающую передачу от Вендела. Выбежал он на рандеву с Помазуном и спокойно перебросил голкипера – 0:2. Ничему эта атака хозяев не научила.

Прошло всего десять минут и опять в полном одиночестве остался Вендел. Бразилец в касание выпилил кросс с правого края на дальнюю штангу. Оттуда Мостовой сделал скидку в центр вратарской площади, а Кассьерра уже просто занёс мяч в пустой створ – 0:3. Две атаки, два удара в створ, два гола. «Зенит» продемонстрировал убийственную реализацию, максимально деморализовав «Урал». О каких-то интригах никто уже не мечтал, а гости не сподобились даже для навала.

Зато сами получили четвёртый. Клаудиньо на левом краю штрафной площади нашёл Сергеева, Иван финтом убрал Филипенко, а потом с пяти метров расстрелял дальнюю «девятку» - 0:4. В компенсированное время удалось уйти хотя бы от сухого поражения. Заигрались гости, Дмитриев раскрутил контратаку слева, прострелив в завершении на ближнюю штангу. А там Бикфалви опередил Алипа - 1:4. Вот и всё, «Зенит» снова первый. Чемпион в гостях разгромил «Урал», опередив «Краснодар» на одно очко.