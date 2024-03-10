«Оренбург» проснулся во втором тайме, обыграл «Балтику» и отдалился от зоны прямого вылета

«Оренбург» и «Балтика» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 20-го тура РПЛ состоялся 10 марта на стадионе «Газовик».

Праздники разбили 20-й тур РПЛ аж на три дня, в каждом их них запланировано по два-три матча. Открывать футбольное воскресенье предстояло футболистам «Оренбурга» и «Балтики». Обе команды находятся в подвале турнирной таблице, обе решают задачу по сохранению прописки в РПЛ, обе вернулись в официальный сезон с ничьей. «Балтика» поделила очки с «Сочи», а «Оренбург» не сдался ЦСКА.

Солнечная и морозная погода в Оренбурге заставила футболистов двигаться быстрее. Не прошло и восьми минут, как Данила Козлов забил дебютный гол в РПЛ. Отличный пас из глубины последовал на Фамейе, Джоэль пробил точно в Сысуева, а голкипер отразил на Козлова. Данила сначала пробил в перекладину, но от неё мяч отскочил в лоб форварду и уже оказался в сетке. Курьёзно, красиво, интересно, но не засчитано.

Очень долго арбитры смотрели повтор гола, поначалу даже непонятно было, чего выискивают. А в итоге нашли офсайд у Фамейе, разогнавшего голевое наступление. Коленом форвард действительно опередил защитника. Гол отменили, но «Балтика» оборотов не сбросила. Алекс Фернандес осмотрелся и покатил правее, а набежавший Ковалёв сильно пробил под перекладину – Сысуев потащил. Ещё опаснее был корнер: когда Козлов организовал скидку на Фамейе, а Джоэль умудрился с пары метров пробить в голкипера.

Два отличных момента и незасчитанный гол «Балтика» создала за тайм, «Оренбург» же упорно молчал. После перерыва появился Флорентин, однако картина игры не менялась. Бодрее играл тот, кому очки были нужнее. Правда, со временем и был «Балтики» стал утихать. Хозяева чаще владели мячом, а гости скорее обозначали прессинг. Картина на поле стала максимально скучной. Тренеры пытались что-то изменить заменами (вышли Рыбчинский, Марин, Гюрлюк, Пряхин и Маляров), и концовка всё-таки удалась.

В ходе борьбы мяч от колена Веры отскочил в руку Капленко, и арбитры назначили довольно спорный пенальти. Вот только Воробьёв решил его не реализовать, пальнув сильно выше перекладины. Но «Оренбург» всё-таки дожал уставшую «Балтику». Гюрлюк на левом краю стянул на себя внимания Жирова с Маляровым и аккуратно прострелил в центр на Марина, который в касание вколотившего под перекладину – 1:0.

Победил «Оренбург» и чуть отдалил себя от зоны прямого вылета. А вот «Балтика» Игнашевича всё сильнее погружается в пучину.