«Динамо» уверенно разобралось с «Ахматом» и всерьёз включилось в гонку за золотом РПЛ

«Динамо» и «Ахмат» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 20-го тура РПЛ состоялся 9 марта на стадионе «ВТБ Арена».

В прошлом туре «Динамо» укрепилось в тройке, ворвавшись в борьбу лидеров. Вчерашняя осечка «Краснодара» ещё больше взбодрила «бело-голубых». Домашняя победа над «Ахматом» возносила москвичей прямо к «быкам», «золотая» гонка становилась такой, что её уже рукой можно потрогать. Выполнять эту задачу Личка бросил Тюкавина, Чавеса, Макарова, Карраскаля и Бителло. Фёдор Смолов остался на скамейке запасных.

И без него не сразу разогналась атака «Динамо». Зато «Ахмат» вдруг начал звонко. Мирослав Богосавац поддержал атаку по левому флангу и навесил в штрафную площадь, где Мохамед Конате придумал скидку на Харина. Евгений в касание смачно пробил, но попал в штангу. Правда, ответ «Динамо» последовал довольно быстро. Чавес нашёл у штрафной площади Константина Тюкавина, тот со средней дистанции нанёс плотный удар – Гиорги Шелия среагировал.

Но и «Ахмат» не собирался успокаиваться. Опять же Харин выцарапал мяч у Сергея Паршивлюка и сделал пас на Конате. Мохамед в касание пробил в дальний угол из-под Николаса Маричаля, и мяч прокатился рядом со штангой. Уругваец исправился на одном из следующих стандартов. Бителло выполнил великолепный навес от угла поля, Николас Маричаль головой пробил из убойной позиции, но Гиорги Шелия вытащил мяч из-под перекладины.

Затем ещё был шикарный шанс Камило, вывалившегося на Лещука и пробившего без сопротивления. Мяч просвистел выше перекладины, и на этом аттракцион невиданной щедрости закончился. Этот ворох моменты всё-таки увенчался голом. Хорхе Карраскаль отобрал мяч в центре поля, обыгрался с Бителло и забросил на Тюкавина. Константин подключил к атаке Луиса Чавеса, мексиканец убрал Артема Тимофеева и нанёс невероятный удар с левой ноги в самый угол – 1:0.

А максимально сложным положение «Ахмата» сделал Евгений Харин. За пять минут он поймал две жёлтые карточки – одну за агрессивное поведение, направленное на арбитра, вторую за симуляцию. Набор так себе, но завершился он ожидаемо – красной карточкой. В меньшинстве «Ахмату» пришлось куда сложнее. Обоюдоострая игра пропала, «Динамо» забрало инициативу под свой контроль.

И сразу три шанса получил Константин Тюкавин. Сначала он пробил в штангу после передачи Хорхе Карраскаля, затем загубил выход один ни один, и только на третий раз добился успеха. Эли Даса подключился по правому флангу и навесил в штрафную площадь, там Тюкавин выиграл воздух у Гандри, опередил Шелия и занёс в пустые ворота – 2:0. Между моментами Константина звенела и штанга ворот «Динамо» - потревожил москвичей Тодорович, но после второго гола москвичей всё уже стало ясно – «Ахмату» не выкарабкаться.

Так и получилось, счёт более не изменился, да и событий особо не было. Уверенная победа «Динамо» явно возносит москвичей к чемпионской гонке. Всего один балл до «Краснодара», два очка до нового лидера – «Зенита».