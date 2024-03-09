«Пари НН» второй раз за сезон обыграл «Рубин» и практически настиг казанцев в турнирной таблице

«Рубин» и «Пари НН» сошлись в рамках чемпионата России по футболу. Матч 20-го тура РПЛ состоялся 9 марта на стадионе «Казань Арена».

Волжское дерби на берегах Казани устроили «Рубин» и «Пари НН». Этот сезон обе команды возобновили с одинаковым результатом – 1:1. Нижегородцы на своём стадионе поделили очки с «Факелом», а казанцы совершили мощный камбэк в матче против бывшего лидера, лишив «Краснодар» победы на 90-й минуте. В первом круге волжские команды тоже выдали матч интересный, завершился он победой «Пари НН» со счётом 2:1.

Казань за реваншем побежала неспешно, завладели мячом, накатались в позиционной атаке. Всё спокойно, как падение местного снежка. А вот «Пари НН» прям удивил стартовым взрывом. Побежали первую атаку, в которой Карапузов заработал угловой удар. Николай Калинский выполнил идеальную передачу в центр штрафной площади на Гоцука, тот бил по воротам, но вышел пас на Трошечкина, который уже с метра дослал мяч в ворота – 0:1.

Стартовый холодный душ на казанцев никак не повлиял. Они продолжили играть ровно в таком же ключе. Много владели мячом, медленно атаковали. Для «Пари НН» такой темп естественно проблем не создавал. Нижегородцы без паники оборонялись и копили силы на конец тайма. Тогда-то они вновь взбодрили игру. Карапузов вновь разогнал атаку и отыскал Кучаева внутри штрафной площади. Константин в касание завершил атаку, но немного не попал в створ.

Первый толковый удар по воротам «Рубин» нанёс уже во втором тайме. Это Безруков промчался по краю и сильно пробил в ближний угол – Нигматуллин парировал. Кстати, лучше бы и не бил, потому что по центру шикарно открылся Вада. Следующий момент придумал Ломовицкий. Александр с левого фланга вырезал в центр на Даку. Мирлинд метров с десяти в касание пробил в ближний угол, но немного не попал.

«Рубин» заиграл гораздо активнее во втором тайме, «Пари НН» стал больше вжиматься в штрафную площадь. Свежие Ранджелович и Рахмоналиев добавили движения, чаще встал вспыхивать минипожар у штрафной площади гостей, но нацеленных подач и завершающего удара зрители всё равно не увидели. «Пари НН» выстоял и второй раз за сезон обыграл «Рубин». Нижегородцы почти нагнали казанцев и в турнирной таблице, теперь между ними всего один балл.