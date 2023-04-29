Ловчев — об игре «Спартака» и «Краснодара» в обороне: «Это просто ужасно»

Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался после волевой победы «красно-белых» над «Краснодаром» (4:3).

«Как болельщик «Спартака» я был рад тому, что команда все-таки сумела вырвать победу. И после этого можно додумывать, что характер у «красно-белых» все-таки есть. Но, ребята, так играть в обороне!.. Это просто ужасно – причем не только «Спартак» заслужил такую оценку», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

По мнению эксперта, таких защитников, как Павел Маслов, Никита Чернов, Миха Мевля, Мацей Рыбус и Алексис Дуарте — не должно быть в «Спартаке».

После 24 туров «красно-белые» занимают третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 48 очков. «Краснодар» идет на седьмой строчке, имея в копилке 38 баллов.