Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов пожаловался на фанатов «Спартака». По словам футболиста, после понедельничного матча Премьер-лиги поклонники «красно-белых» оскорбляли игроков краснодарской команды.

«Болельщики «Спартака» оскорбляли и посылали нас. Это очень некрасиво с их стороны. Во время матча я ничего не слышал. Но после… Мы идём, а нас посылают на три буквы. Очень некрасиво», - сказал Ахметов, чьи слова приводит sport24.

Напомним, что «Спартак» в понедельник обыграл «Краснодар» на своём поле со счётом 4:3. По ходу игры «красно-белые» уступали 0:2 и 2:3, однако им всё-таки удалось проявить характер и набрать три очка.

На текущий момент «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а «Краснодар» - седьмое.