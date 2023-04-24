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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Прудников: «Спартаку» обязательно нужно выигрывать в матче с «Краснодаром»

24 Апреля 2023 • 13:10 Комментировать
Спартак Москва
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Краснодар
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Через 3 ч. 59 мин.

Бывший футболист столичного «Спартака» Александр Прудников высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Краснодара» в 24-м туре РПЛ.

«Спартаку» просто обязательно нужно выигрывать в предстоящем матче с «Краснодаром» и во всех оставшихся матчах сезона. Команде необходимо реабилитироваться за свои последние неудачи», — заявил Прудников, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что «красно-белые» находятся на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, вылетев на прошлой неделе из Кубка России после неожиданного поражения от «Акрона». Домашний матч против «Краснодара» пройдёт сегодня, 24 апреля. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Александр Прудников
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СПАРТАК МОСКВА КРАСНОДАР
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