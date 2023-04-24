Прудников: «Спартаку» обязательно нужно выигрывать в матче с «Краснодаром»

Бывший футболист столичного «Спартака» Александр Прудников высказался о предстоящем матче «красно-белых» против «Краснодара» в 24-м туре РПЛ.

«Спартаку» просто обязательно нужно выигрывать в предстоящем матче с «Краснодаром» и во всех оставшихся матчах сезона. Команде необходимо реабилитироваться за свои последние неудачи», — заявил Прудников, чьи слова приводит «Матч ТВ».

Напомним, что «красно-белые» находятся на третьей строчке в турнирной таблице Премьер-лиги, вылетев на прошлой неделе из Кубка России после неожиданного поражения от «Акрона». Домашний матч против «Краснодара» пройдёт сегодня, 24 апреля. Стартовый свисток назначен на 19:00 по московскому времени.