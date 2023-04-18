Тарханов назвал Кривцова одним из лучших полузащитников РПЛ

Российский тренер Александр Тарханов назвал полузащитника «Краснодара» Никиту Кривцова одним из лучших в России на данный момент.

«Он здорово прибавил, он один из лучших на своей позиции. Его вполне можно считать одним из открытий сезона», - цитирует Тарханова «РБ Спорт».

На данный момент на счету Кривцова в текущем сезоне восемь голов и три ассиста. Их игрок оформил за 25 проведённых матчей в рамках Премьер-лиги и Кубка России.

Ранее сам Кривцов рассказал, в чём секрет его результативности в последних матчах. Игроку, напомним, всего лишь 20 лет. Он выступает на позиции атакующего полузащитника.