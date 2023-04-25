В «Спартаке» отреагировали на новость о проверке полицией травмы Кади

В матче чемпионата России против «Спартака» травму головы получил игрок «Краснодара» Кади. Во вторник стало известно о том, что медики проинформировали о случившемся полицию, и правоохранительные органы начали проверку. Комментарий на этот счёт дал Дмитрий Зеленов, который в «Спартаке» возглавляет пресс-службу.

«Узнали об этом из новостей. Насколько понимаем, информирование полиции со стороны врачей – это стандартная процедура при поступлении пациента с такого рода повреждениями. В клуб никто из позиции не обращался», - сказал Зеленов.

Напомним, что «Спартак» в понедельник добился волевой победы над «Краснодаром» - 4:3.

Известен диагноз Кади после столкновения с Джикией